El Habib LOUALI

Artiste dessinateur, designer graphique, 24ans, passionné par l'innovation artistique afin de melangé entre le digital et l'art archaïque, je me spécialise dans une approche multi-disciplinaire à mon travail en intégrant le Dessin et la conception 2D & 3D



Mes compétences :

Ux design

User interface design

Dessin

Design graphique

Design

Couleurs et Matières

Web design

AutoCAD

Dessin technique

Dessin 3D

Rendu 3d

Conception 3D

Modélisation 3D

CINEMA 4D

CSS 3

Adobe Flash

Adobe After Effects

Adobe Creative Suite

Adobe

HTML 5

Adobe Dreamweaver

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

iOS

Website Design

Maya

Macromedia Flash

HTML5

Cascading Style Sheets

Android

3D Studio Max