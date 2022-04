El Habib SIGMI

Je suis un développeur web en Freelance basé sur Casablanca, je suis spécialisé dans la programmation PHP, principalement sur Drupal et Symfony.



Mes expériences sur des divers projets importants et ma polyvalence m'ont permis de développer les compétences essentielles pour assurer la création et la maintenance de divers sites web et aussi de collaborer à distance avec des agences web.



Site web:



Mes compétences :

Gitlab

PHPUnit

Symfony

Prestashop

Git

Gestion de projet

Intégration web

Virtualisation

Drupal

Administration système

Linux

Développement web

PHP

Référencement naturel