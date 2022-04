El Hachemi BENDAHMANE

I- Compétences générales



Systèmes : Windows, Ubuntu, RedHat, OpenSUSE

Langages : C, Java, Fortran, Python, Unix Shell

Serveurs d'applications : Apache, Tomcat, JOnAS, JBoss, WebLogic

Base de données : MySQL, Oracle, HSQL, PostgreSQL

Méthodes et outils : Mersie, UML, OMT, SADT, SVN, Eeclipse, Ant, Maven, Jenkins

Outil de test : LoadRunner, Quality Center, QTP

Langues : Anglais(courant), Français(bilingue)



II- Publications et participations dans des projets



(1) The Seventh International Conference on Autonomic Systems (ICAS 2011), Venice, Italy. Introduction of selfoptimization features in selfbenchmarking architecture, EH.Bendahmane, B.Dillensegr et P. Moreaux. http://www.iaria.org/conferences2011/AwardsICAS11.html



(2) Thèse de doctorat de l'université de Grenoble, au sein du laboratoire LISTIC, septembre 2012. Introduction de fonctionnalités d'auto-optimisation dans une architecture de Selfbenchmarking. http://clif.ow2.org/doc/phD_ElHachemiBendahmane.pdf



(3) Mémoire de Master2, université de Limoges, au sein du laboratoire XLIM, juillet 2008. Application des techniques d'intelligence artificielle distribuée pour la détection d'intrusions. http://www.polytech.univ-savoie.fr/uploads/media/Presentation_Rapport_Stage_Master_01.pdf



(4) Mémoire d'Ingénieur d'état en génie informatique, option informatique industrielle, université de Batna, au sein du service des réseaux informatiques (ex-CRI), juillet 2003. Développement d''un système de messagerie instantanée dans un réseau local. http://sri.univ-batna.dz/



(5) Projet SELFXL : administration autonome pour systèmes complexes de grande taille. http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR - 08-SEGI-0017. Tâches au sein du projet : l'auto-optimisation dans un contexte d'Autonomic Computing via un paramétrage autonome de JOnAS un serveur d'applications JavaEE.



(6) Projet CLIF : plate-forme de test par injection de charge, http://clif.ow2.org/ . Tâche au sein du projet : extension de CLIF+Selfbench par l'ajout de nouveaux composants logiciels pour le paramétrage automatiques en fonction de performances, d'une application JavaEE dans un Cluster.



