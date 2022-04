El Hachemi KHIDER

L’entreprise H3D faisant preuve d’efficacité est de maîtrise des techniques révolutionnaires des 3D (Dératisation, Désinsectisation et Désinfection) constamment développées, fait aussi preuve d’abnégation à fin de répondre aux exigences du client en matière de nettoyage et curage des fausses, mais aussi d’aménagement et entretien des espaces verts.



L’entreprise H3D est exigeante tant en matière de ressources humaines que matérielles, et dispose d’un personnel multifonctionnel pouvant répondre à toute sollicitation dans La lutte anti-nuisibles (3D) :



• La Dératisation ou élimination des rongeurs (rats d’égouts, rats noirs, souris) par lutte physique et biocide ;

• La Désinsectisation ou élimination des insectes volants et rampants par lutte physique et biocide (pulvérisation, nébulisation, fumigation, pose de films de produits rémanents à longue durée) ;

• La Désinfection ou élimination des germes, bactéries et divers micro-organismes, par nébulisation.

• Dépigeonnage bio

• Ainsi que la lutte anti-serpents et scorpions et

• L’abattage des animaux errants



NB : -Nous utilisons des produits biologiques, non toxiques, non polluants et inodores pour les 3D, ce qui limite les risques de pollution de l'air intérieur et les risques d'allergie de vos collaborateurs.

« Nous garantissons les résultats de nos prestations de 3D »

Nous offrons à notre clientèle une expertise des lieux d’interventions

(Bilan et devis gratuits)

Nous disposons d’une gamme aussi diversifié de produits de Dératisation, Désinsectisation et de Désinfection : homologués, biocides et discrets choisis avec soin selon le type de nuisances et l’infestation des lieux.

Pour cela nous disposons d’une liste de fournisseurs répondant à toutes nos exigences.



2. La maintenance froid et chaud :



• Maintenance des installations techniques qui comportent un compresseur frigorifique.

• Maintenance des chambres froides et climatiseurs installés dans les bureaux, de type split-system ou VRV.

• Entretien et maintenance des cuisines collectives, (chambres froides, laverie, cuisson, ventilation...).







