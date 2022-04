El Hadad HIMIDI

Tres actif dans le domaine du coaching et du développement personnel, je suis par ailleurs très impliqué dans le domaine du sport de haut niveau.

Actuelle coordinateur technique d'une sélection internationale de football, je participe également au suivie et au management de footballeurs professionnels.

Mon approche dans le domaine de l'accompagnement, s'appuie sur des outils tels que le MBTI,PNL et autres moyens tournant autour de la psychologie positive. Mon expérience notamment dans le cadre des compétitions internationales me permet d'apporter une aide auprès des particuliers ou entreprises désireuses d'atteindre des objectifs nécessitant l'optimisation de leurs capacités.