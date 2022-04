Anciennement Comptable puis Importateur de produits et materiel agricole depuis les annees 1996 avec en parralele le lancement d une usine de fabrication de lait et derives en 2002 . En 2008 creation de la Sarl Germosta import export des produits et materiel agricole avec elargissement pour l importation des materiaux de construction

Ste au Capital de 4000 000 de dinars

Telephone fax 00213 45 30 85 69

Mobile 00213 6 6124 80 33