El-Hadj GHACHI

Expérimenté dans le domaine du BTP pendant 33 ans dont 7 ans de monteur de réseaux téléphoniques et 26 ans en tant que monteur de pylone et lignes THT je recherche un poste d agent exécutant voire chef

d équipe dans la téléphonie dans la région autour de MONTAUBAN 82000



Mes compétences :

Tirage des câbles aero-souterrains

Implantation des poteaux

Raccordement des cables

Mutations d abonnes

Tirage de jarretieres,socotel,SR,central

Depannage ,attachement

Respect des consignes de securite

suivi qualite et securite

suivi des avancements des tra vaux