El Hadj SAYOUTI

Diplômé en gestion d’entreprise, je possède une expérience de plusieurs années dans le domaine de la comptabilité, de la gestion, du finance, ainsi que du contrôle de gestion



Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis de parfaire mes acquis en analyse d’activité, techniques comptables ainsi qu'en contrôle de gestion et d'acquérir de fortes connaissances juridiques, notamment en droit fiscal et social. Dans le cadre de mes dernières fonctions, j'ai pu participer à l’élaboration des procédures de gestion et budgétaires afin de fiabiliser et consolider les données en provenance des différents services des magasins du groupe.



Mes compétences techniques, mon ouverture d'esprit, et mon sens du management me permettront d'assurer la responsabilité des obligations comptables, juridiques et financières.



Mes compétences :

Analyse financière

COMMERCE

COMMERCE ET MARKETING

Comptabilité

Double expérience

fiscalité

Marketing