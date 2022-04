El Hadji Abdou Aziz POUYE

Je suis titulaire d'une Maîtrise en gestion et d'un master en commerce et management.



Je suis Agent de crédit et conseiller client dans une grande institution de la micro-finance au Sénégal.



J'ai une expérience de plus de 4 ans dans le domaine de la micro-finance dans 3 institutions de renom avec des compétences en Agent de crédit ,de recouvrement ,conseiller clients et prospection.



j'ai participé à la mise en place et au démarrage du bureau ACEP de Darou Mousty ( TOUBA) comme responsable de bureau.



j'ai aussi une expérience de vie associative avec plusieurs responsabilités.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Certification