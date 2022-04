El Hadji Babacar MBODJ

Diplômé de l'UTBM de Belfort spécialisation Génie des systèmes de Production. J'ai effectué des Stage et Mission à la SNCF et PSA site de Sochaux, respectivement pour des missions de Pilote amélioration continue et d'Ingénieur Méthodes Maintenance.

J'ai débuté ma carrière chez RTA comme responsable du Bureau méthodes et de la Cellule Coordination Technique et Travaux Neufs sur le site de Gardanne.

Actuellement je suis l'Ingénieur Fiabiliste, Responsable Gestion des Actifs sur le site de Notre Dame de Briançon.



Mes compétences :

Maintenance

Conduite du changement

Management

Qualité

Gestion de projet

Amélioration continue