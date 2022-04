Je m' appelle El Hadji Cheikh Kandji, je suis né le 25 janvier 1987 à Diourbel. Jétais éléve au Lycée Technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel ou jai obtenu mon Baccalauréat S3,dabord j'ai effectué une année de formation au G15(Coopération Senégal-Inde) dans le département Maintenance Mécanique ensuite deux ans de formation à l'Ecole Nationale de Formation Maritime(E.N.F.M.)sanctionné par le Diplome d'Officier Chef de Quart Machine P<3000kw.Durant ma formation jai bénéficié d'un stage de 15jours à l'INTERMARRES (Coopération espagnole)... La mécanique est au centre de ma vie professionnelle et j'aimerai poursuivre mes études dans le domaine mécanique en vue de pouvoir participer non seulement au développement du milieu maritime mais aussi au développement du milieu machine Je cherche toujours de l'expérience et j’approfondis mes études en ma qualité d'officier mécanicien comme j'ai toujours l'habitude de dire MES ETUDES CONSTITUENT MON ARME ET MON EXPERIENCE MA PROTECTION...