Bonjour

je m’appelle El hadji CORREIA j'ai 24 ans je suis en première année BTS Gestion PME/PMI en alternance un diplôme très polyvalent. On nous enseigne de la culture économique, juridique et managériale, gestion des risques, communication et soutenir le fonctionnement et le développement de la PME.



Mes compétences :

Gestion événementielle

Ciel Paye

Gestion de la relation client

Réponse aux appels d'offres

Suivi de chantiers

Rédaction

Pack offce