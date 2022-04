El Hadji DIAWARA

Mon objectif est d'intégrer une entreprise dynamique et innovante en tant que Chargé de R&D, Manager des Opérations, Chef de produit ou responsable des affaires réglementaires. Aussi intéressé par les approches écologiques, les systèmes d'information et biomatériaux.

De formation pharmaceutique à la base, mon immersion en recherche fondamentale a fini par consolider tous mes acquis en sciences pharmaceutiques, ce qui est en parfaite adéquation avec mon projet de thèse. J'ai également développé de nouvelles compétences notamment en management de projet, de communications orales et écrites; et fini par me forger un esprit critique, succinct et résolument tourné vers l'innovation.



Mes compétences :

Assays

Clinical Trials

Cryptosporidium

Haematology

Histology

In Vitro Studies

Nursing

Pharmacology

Tissue Culture > Cell Culture

Data Processing

IBM OS/2

Linux

Microsoft Windows

Network File System