El Hadji GUEYE

Je suis d'origine sénégalaise.

Aujourd'hui je suis diplômé en Master 2 Langues Affaires et Interculturalité.



Avec un solide bagage universitaire et des expériences très riches tant professionnelles que relationnelles me permettent de faire face à tous les défis.



Je suis un grand passionné de musique d'où plusieurs albums réalisés. La musique est un élément potentiel pour mon équilibre personnel et un approche facile envers les gents.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel