El Hadji Ibrahima NIANG

Economiste-planificateur du Développement au Ministère de l'Économie et des Finances du Sénégal, je suis titulaire depuis 2007, d'une Licence Professionnelle en Gestion des Entreprises et autres Organisations (LPGEO 3/GP), option Gestion des Projets, depuis 2008 d'une Maîtrise Professionnalisée en Gestion des Entreprises et Organisations (MPGEO) option Gestion des projets et enfin depuis octobre 2009 et d'un Master Professionnel en Sciences de Gestion option Gestion des Projets (MPSG2/GP), obtenus au CESAG, une prestigieuse institution régionale qui forme de hauts cadres africains en Gestion et Management des Entreprises et Organisations. J'occupe les fonctions de Chargé de Programmes des projets et programmes financés par la Banque Mondiale à la Direction de l'Investissement (DI) / MEF. J'ai été également chargé au sein d'une commission technique de la préparation et de l'examen des Programmes d'Investissement des ONG au Sénégal.

Spécialisé en Suivi-Evaluation axés sur les Résultats et GAR, je suis membre-fondateur du Réseau Africain des Gestionnaires de Projets (RAGeP), une association créée au CESAG en juin 2009.

Par ailleurs, je suis formateur en Procédures de décaissements de la Banque Mondiale et en Suivi-évalutaion de projets.



Mes compétences :

Gestion des projets

GESTION DE PROJETS

Planification stratégique

Gestion financiere et décaissements