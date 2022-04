Bonjour ! je suis diplômé en Marketing et communication à l'Ecole des Techniques Internationales du Commerce de la Communication et des Affaires .C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver parmi vous .Aujourd'hui je suis gérant d'une grande structure spécialisé dans les SSI et je serai très heureux d'échanger mon expérience avec vous et ainsi acquérir pourquoi pas de nouveau partenaires.Je suis ouvert à toutes propositions et conseil, alors n'hésitez pas à me contacter