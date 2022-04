Je suis un étudiant en 2iéme année en Téléinformatique parcours Génie Logiciel et Administrateur Réseaux a l'Ecole Supérieure de Technologie et de Management de Dakar.



Mes compétences :

Développement web

Administration réseaux

Téléphonie

Base de données

C#

C

Merise

Réseaux informatiques & sécurité

Programmation orientée objet