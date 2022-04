El Hadji Malick FAYE

Cadre Commercial au Sénégal titulaire d' un Master 2 en Marketing & Gestion Commerciale, d'un Master 1 en Marketing-Ventes,d'un Bachelor en Marketing-Management.Expérience professionnelle de 15 ans dans la vente et le développement Commercial : Chef des Ventes à la PATISEN- Sénégal puis Directeur Commercial de la CFIA (Compagnie Française des Ingrédients et Adjuvants) Sénégal, Responsable Commercial de PASTAMI( NMA-Sanders) Sénégal,Responsable Commercial de la Fondation Agir pour L’Éducation et la Santé( FAES) de Madame Viviane Wade , Sales Rice National Manager( Responsable Commercial National)à SOSEMA une Filiale de Olam International à Singapour spécialisé dans la distribution et la commercialisation du Riz( Riz parfumé de luxe; Riz parfumé ordinaire;Riz non parfumé ordinaire) au Sénégal,présentement je suis Sales locales Manager at Dangote Cement Sénégal en charge des Ventes Locales.



Mes compétences :

Rigueur

Management

Marketing opérationnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet