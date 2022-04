El Hadji Malick GUEYE

Je suis ingénieur électromécanicien chevronné de plus de 05 ans d'expérience dans l'industrie de



production à feu continu.......



Missions au poste actuel :



-Assurer l'encadrement, l'animation et développement de mes collaborateurs

-Appliquer une stratégie de maintenance corrective et préventive (plan de maintenance/Gammes ).

-Améliorer les équipements pour optimiser les performances et les coûts.

-Assurer la veille réglementaire et sensibiliser mes équipes en matière de sécurité.

-Mettre en oeuvre une politique de maintenance pour garantir la disponibilité et la fiabilité des équipements.

-Piloter le budget de fonctionnement de la maintenance selon les orientations de la direction générale.

-Élaborer et présenter un reporting mensuel avec les indicateurs de performances de la maintenance .

-Analyser les indicateurs pour amélioration continue.

- Mettre en oeuvre une politique de gestion de stock

-Rendre compte au directeur technique etc.......................



Mes compétences :

Electricité

Mécanique

Gestions Stock

Gestion maintenance

Q.H.S.E

Hydraulique industrielle

E.R.P

Automatique /Automatisme

Développement durable

Froid et climatisation industrielle

Electronique

Technologie de fabrication

Instrumentation industrielle

Management de processus