Mon nom est El Hadji Malick NIANG(26 ans), je suis comptable à LAMA BOUTIQUE SARL, une entreprise d'importation de produits de textiles à l'état final destinés à la revente. Auparavant J'ai aussi des tests à H&D INDUSTRIE, LONASE SA comme profil de comptable et gestionnaire de stock. Je souhaite être promu là où je pourrai profiter mes connaissances que j'ai acquises durant mes parcours universitaire et professionnel (Stage et emploi permanent ) en tant que comptable, analyste financier ou contrôleur de gestion...



Mes compétences :

Respect de la confidentialité des informations

Aptitude à la communication

Rigueur, méthode

Aptitude à travailler sous pression et en autonomi