El Hadji Mamadou DOUCOURE

INFORMATICIEN

Administrateur système et réseaux

Diplômé d’une Licence Professionnelle en Informatique, je bénéficie de 06 années d'expérience dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication.



Je suis chargé de la mise en place et de la configuration des différents réseaux de l'entreprise et je suis garant de leurs performances. Outre ma technicité et mes compétences en informatique, j'ai appris à développer ma polyvalence ce qui me permet de couvrir un large domaine.



Mes compétences :

Wi-Fi

TCP/IP

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Microsoft DOS

Ethernet

Administration réseaux

Maintenance informatique