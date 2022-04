Je m'appelle EL HADJI MAMADOU NIANG, sénégalais d'origine, age 32ans. Former au lycée technique André Peytavin de saint louis du Sénégal (BEP électricité promotion 2002 2004), aussi au lycée technique Maurice DELAFOSSE de DAKAR(BTI ÉLECTROMÉCANIQUE promo 2009) . Je suis dans ce domaine depuis mon sorti de l'école en 2004. Et je continu d'étudier, je suis en premier année du DTS INFO INDUSTRIEL à l'ISSIG de Thiès.



Mes compétences :

Électricité industrielle et batiment