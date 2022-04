Mon nom est El hadji Mamadou SARR suis sénégalais. Je suis Ingénieur techologue en réseaux téléinformatiques depuis 2006 et spécialisé dans les domaines suivantes:



- Expert en Vidéoconférence et communication unifiée

- Expert en Téléphonie sur IP

- Vidéosurveillance et sécurité d'accès

- Informaticien réseaux

- Technico-commercial



j'assure les missions suivantes:



- Ingénieur de conception : Offre technique, offre financière, réponse aux appels d’offre

- Ingénieur conseil : Survey pour offre de solution, survey de pré installation

- Responsable d'installation : Installation, test, recette

- Responsable de formation : Formation des utilisateurs - Responsable de maintenance : Service après vente, contrat de maintenance

- Mise en place et administration de plateforme de téléphonie sur IP - Webmaster

- Administrateur réseau

- Technico commercial



Mes compétences :

Commercial

Sécurité

Technico commercial

Téléphonie

Téléphonie sur IP

Vidéoconférence

Visioconférence

Informatique

Gestion de projet

Management

Commercialisation des produits techniques