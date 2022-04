Je me nomme El hadji Mamadou SECK,j'ai 26 ans, j’ai effectué différents métiers et études liés au commerce international et à l'administration.



En tant que stagiaire j'ai été chargé d'élaborer un système de traitement des anomalies de facturation à partir du système informatique et clientèle (SIC), mais aussi de prélever la nature d'anomalies sur un fichier client.



Au MATFORCE,Département MPR (Magasin des Pièces de Rechanges) ; j’ai été sous la responsabilité du gestionnaire de stock, responsable des livraisons et du magasin avec comme responsabilité de faire l'entreposage des marchandises et du référencement des matières premières comme des produits finis en procèdent par étiquetage des produits.

• Développer et gérer l’activité du magasin, afin d’atteindre les objectifs commerciaux fixés par la direction de l’entreprise.

• Assurer la fiabilité des déclarations de stock et à maintenir les lieux de stockage dans de bonnes conditions.



Récemment, j’ai occupé le poste d'Agent Administratif dans une institut de prévoyance maladies.

Connaissance des travaux de secrétariat et de bureautique, gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures, des bons des frais généraux et des immobilisations, jusqu'à la préparation des règlements fournisseurs, praticiens, pharmacies;). Sens de l’organisation et de la planification, connaissance au niveau utilisateur de l’outil informatique

mes loisirs sont la lecture et le sport



Mes compétences :

Rigoureux

Techniques commerciales

Management et commercial

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Import/Export

Bug Tracking System