El Hadji Omar DIOP

Ingénieur enthousiaste en cybersécurité, je suis actuellement en formation Executive Mastère Spécialisé Architecture Réseaux et Cybersécurité à Telecom Paris. Je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude, pour une durée de 4 à 6 mois.



Mes compétences :

AD-DS

Access Control Lists

Adobe Photoshop

BGP (Border Gateway Protocol)

C Programming Language

Docker

Domain Name Server Protocol

Dynamic Host Control protocol

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

HTML

IT Security

Intrusion Detection System

Intrusion Prevention System

Java

Linux

Matlab

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows

NetBeans

Network File System

OSPF (Open Shortest Path First)

OpenStack

Operating Systems

Penetration Testing

RIP

Secure Socket Layer

System Administration

UML/OMT

VMware

VPN

Visual Basic

WDS

Wireshark