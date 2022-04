El Hadji Ousmane KA

Technicien Supérieur en Conduite et Gestion d'Exploitations Agricoles, également Président du G.I.E KAFRESSO. Suis très intéressé par le leadership des jeunes garçons et fille et animé d'une très grande volonté d'aider à promouvoir l'entreprenariat des femmes et hommes, particulièrement dans le domaine de l'agriculture.

Je suis plus que jamais animé par l'esprit d'entreprendre à tout moment. Entreprendre c'est difficile mais toujours possible. Il suffit d'y croire, d'avoir la patience et le courage car avec le courage, on arrive à bout de tout. Les obstacles que nous rencontrons ne sont rien d'autres que les épreuves que nous devons surmonter pour atteindre notre objectif final.



J'encourage l'entreprenariat des jeunes car c'est la seule source autonome et polyvalente de création de richesse, d'emplois, de croissance économique et de stabilité sociale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseiller agricole

Agriculture durable

Community management

Organisation

Leadership

Négociations sociales

Gestion d'équipe

Entreprenariat