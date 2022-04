El Hadji Saloum DIALLO

 Ingénierie Systèmes : Définition d’architectures techniques et fonctionnelles, intégration, vérification, validation surtout sur tout ce qui est environnement Windows





 Ingénierie Réseaux : configuration et administration des switchs Cisco et de Pix firewall, communications mobiles (GSM, GPRS ) ;



Stockage : très bonne connaissance des produits EMC symmetrix , VMAX , celerra ( expérience sur l’administration des celerra EMC )



 Virtualisation : Très bonne connaissance des environnement virtualités sous Vmware ( ESX) , installation , administration , monitoring , maitrise des produits VMWARE ( Vcenter , Site Recovery Manager , converter , HA , DRS etc ….) et aussi sur la technologie de virtualisation HYPER V de Microsoft



Messagerie : Bonne connaissance de l’administration des plateformes de messagerie d’Entreprise

IBM Lotus Notes ( 2 ans d’expérience ) et Microsoft Exchange ( 3 ans en tant qu’ingénieur Exchange)





Gestion de Projets : Etudes Techniques, Validation des Architectures, Recettes techniques

Intégration



Mes compétences :

Gestion de projets

IT Governance

Itil v3

Virtualisation

vmware vsphere 5

Microsoft serveur 2008

Exchange server

Lotus domino

Veeam

BlackBerry Enterprise server 5

Active directory

Sharepoint

Sql serveur

Stockage

Microsoft

Microsoft Exchange

VMware

emc