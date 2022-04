El Hadji Serigne GNINGUE

FORMATIONS ET DIPLÔMES

2015-2016: LICENCE 3 en Systèmes & Réseaux Informatiques à MIT University Dakar

2013-2015 : BTS en Systèmes & Réseaux Informatiques à l’ISEP-THIES)

2012-2013 : Baccalauréat Technique série T1 au Lycée LTAB de Diourbel

2009-2010 : BFEM au Groupe scolaire CM ex CMT de Diourbel



Mes compétences :

Systèmes d’exploitation : Linux, Windows (niveau é

Développement web : création de site web (html/css

Administration de serveurs

Technologie général : Dessin assisté par ordinateu

Internet

Basse de données : création de base de donner avec

Réseaux : Configuration et interconnexion des rése

WordPress

Wi-Fi

RTS

Oracle 10G

Microsoft Windows

Microsoft Access

Linux

LAN/WAN > LAN

Joomla!

DS1

Autocad