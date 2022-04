El Hadri HASSAN

Actuellement titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé en système et réseaux informatique à l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée d’Agadir , c’est avec intérêt que je souhaiterai mettre mes connaissances théoriques et pratiques ainsi que mes qualités humaines en service, pour un poste de technicien spécialisé en réseau informatique.

Dynamique, et motivé, j’ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles, les qualités nécessaires à ce poste tout en familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition.



Mes compétences :

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Telnet

Secure Shell

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Linux Red Hat

Linux

Active Directory