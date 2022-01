El Hajji FAHDELHAJJI (FAHD)

Lauréat de l'école de commerce HECI en Cycle

d'Administration et Gestion des Entreprises, La gestion

administrative d'une entreprise n'a plus de secret pour

moi. De l'accueil des utilisateurs à la gestion des

dossiers, je maîtrise toute la diversité des tâches qui

peuvent m'être confiées et Contrôle et mise à jour des

dossiers, gestion des relances, saisie Administrative et

comptable, Curieux, Responsable, Passionné

notamment par le monde de Commerce et Marketing

et je suis constamment à la recherche d'opportunités

qui me permettront de relever des défis et d'évoluer

vers de nouvelles responsabilités.