El Harit SIFAOUI

Durant ma formation , j’ai pu développer mes connaissances de la logistique, de management des achats , de la qualité et du contrôle de gestion . J’ai également des tendances aux sciences économiques et commerciales ainsi que le droit et la sociologie du travail. Tout cela m’a permis d'acquérir la notion des outils de gestion et d'organisation, tant au niveau de l'optimisation des délais et des coûts qu'au niveau de la planification et du suivi commercial.



Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m'adapter et j'ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur, j'ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle en concrétisant mes acquis théoriques et en me montrant en élément rentable à la lueur des recommandations de votre honorable personnel.





---> Savoir-être :



- S'adapter à des situations variées en fonction des caractéristiques de l'environnement, des enjeux de la situation et du type d'interlocuteur.

- Identifier les différents composants d'un problème, d'une situation et les liens qui les unissent en vue de leur traitement.

- Etre à l'écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l'environnement. Capacité à mettre en forme les informations à transmettre et établir la relation et le feed-back nécessaire à la compréhension mutuelle.

- Formaliser, rédiger et transmettre des informations de natures variées, à l'aide d'un support écrit, de façon à atteindre son objectif d'information ou de communication vers des interlocuteurs concernés.

- Discuter, agir, influencer les interlocuteurs internes et externes afin de parvenir à un accord sur un sujet donné.

- Atteindre les objectifs en faisant face aux difficultés et obstacles de tous ordres rencontrés.

- Prendre rapidement des décisions et à hiérarchiser les actions en fonction de leur urgence/importance dans un contexte en évolution.

- S'intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail, projets ou réseaux et d'y apporter une contribution efficace.



---> Savoir faire :



- Participer à la détermination des objectifs de production (coûts, délais, qualité, quantité).

- Organiser, mettre en œuvre, optimiser et suivre la fabrication en fonction des objectifs.

- Contribuer à l'élaboration de la politique d'évolution des moyens de production et à l'amélioration des produits et des procédés.

- Réduire les stocks, les délais et les frais.

- Gérer l'approvisionnement des fournisseurs en matières premières, traiter les commandes, assurer le stockage et établir planning de production.

- Négocier les articles selon des critères définis en collaboration avec le service vente ou le service production : qualité, meilleur coût, marge, délai de livraison.

- Choisir les meilleurs fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences de la production.

- Négocier les conditions d'achat et d'approvisionnement en obtenant des réductions de prix tout en respectant un niveau de qualité fixé.

- Définir la fréquence d'entretien du matériel (planning de maintenance préventive), organiser le travail des équipes selon les interventions prévues et les priorités et gérer les approvisionnements en pièces de rechange et matériel



---> Domaines de Compétences :



- Supply Chain Management, Lean Manufacturing et Management Qualité.

- Gestion des stocks et d’approvisionnements.

- Gestion de projet, Management des achats et Planification des prévisions.

- Comptabilité, Finance et Contrôle de gestion.

- Statistique et Recherche opérationnelle.

- TPM et Maintenance Industrielle



Mes compétences :

Microsoft office

ERP

Ms project