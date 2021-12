El Hassan CISSE

Vendre des produits, solutions ou services et représenter une entreprise lors dévénements spécialisés et auprès de ses clients, cibles

Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille clients (France, export)/ Organiser et gérer une tournée commerciale

Analyser les besoins clients, aider à la rédaction de CDC (dessins industriels, définir les ressources, les retranscrire en interne)

Gérer, suivre les affaires (appel doffres, projets clients jusquau paiement ) et les relations contractuelles

Rechercher et qualifier des fournisseurs, sous traitants et transporteurs