El Hossain BELGHARBI

Agent d'entretien et de nettoyage depuis plus de 20 ans, je suis spécialisé dans l'entretien des locaux et des bureaux.

Mes différentes expériences notamment chez EQUINOX ou encore AZURNET m'ont permis de développer les compétences nécessaires tel le nettoyage des surfaces et la désinfection des lieux.

Efficace, rigoureux et vigilant, je participe aux bonnes conditions de travail.

La propreté, l'hygiène et le bien-être sont les axes prioritaire de mon action.