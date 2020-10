El Meftahi KAMAL

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Du Juin 2018 à ce jour: Audec Expertise

Cabinet dExpertise Comptable et de Commissariat aux Comptes.

Cofondateur

Directeur Associé



Du 26 décembre 2016 au juin 2018: Groupe FILARSY & SAFADI Groupe, Secteur de la texturation et la confection

Responsable Audit contrôle de gestion groupe



Du juin 2014 au décembre 2016: Jet Holding Holding (PREFA MAROC, PREFA SUD, CNAF, AL MAALI IF CONSULTING, JET EMAAR ).



Auditeur contrôleur de gestion de groupe



Du août 2012 au juin 2014: Cabinet BDO INTERNATIONAL

Cabinet dExpertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

(MM. BAAKILI et ELKHASSIL)

Chef Comptable et Auditeur



Du juin 2010 au juillet 2012: Cabinet La CM Compta et Consulting, Cabinet Fiduciaire Comptable.

Chef Comptable et Auditeur



Août 2009 au mai 2010: Cabinet Rachid SEDDIK SEGHIR, Cabinet dExpertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, (M. Rachid SEDDIK SEGHIR)

Comptable



Du mai 2009 au juillet 2009: Société Cargo kit Carrosserie, peinture pour automobile Aide Comptable



Du déc. 2006 au avril 2009: Cabinet HILLI Hassan, Cabinet dExpertise Judiciaire





RESPONSABILITÉS :

Assurer la coordination et la régulation des comptabilités.

Veiller à la continuité des financements nécessaires à l'activité de la société. En optimiser le coût.

Veiller au respect des législations, des règlements et à la protection de la société sur le plan juridique.

Développer les procédures de calcul des coûts et de gestion prévisionnelle au sein de la société.

Coordonner les études d'investissements dans le cadre des procédures de la société.

Superviser la définition et veiller à l'application des procédures internes. Déceler les anomalies, suggérer et faire mettre en œuvre des actions correctives.

Concevoir l'organisation générale du traitement de l'information.

Rendre compte à la direction générale.

Assurer et valider les rapports dactivités des filiales.

Assurer e