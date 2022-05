El Mehdi BOUFANDAR

Un jeun homme qui à un sens créative, travail en groupe avec des responsable en marketing et commerciaux



Services ;

- Direction artistique

- Conseil & suivi

- Créations graphiques

- Identité visuelle (logotype, visuels, annonces presse...)

- Iconographie

- conception des filmes publicitaire, ...

- site web, html php swf ...

- découpage de plastique, vitre, adhésif, métaux...

- Néon, back lightning, ...

- Conception de campagnes médias et hors médias

- Signalétique, uniformes

- Print (supports papier (Papeterie, Plaquette, Flyer, Dépliant, Media kit, Stand…)



Mon ambition est de rechercher l’inspiration pour but envoyer le message visuelle.



Mes compétences :

Créative

Dirigeant