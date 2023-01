El Mehdi LASKAOUNI

De BDSI Filliale du Groupe BNP Paribas à CGI Technologies et Solutions MAROC





Ingénieur Confirmé chez CGI, un acteur majeur des services informatiques réunissant 72 000 personnes. Au Maroc, CGI compte plus de 500 collaborateurs. Son activité englobe le conseil en management, l'intégration de systèmes et l'outsourcing de processus métier et IT. CGI travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de les aider à libérer leur potentiel pour améliorer leur efficacité, accélérer leur croissance et gérer les risques. CGI s'appuie sur ses connaissances approfondies des secteurs, son excellence en matière de technologie ainsi que sur son expertise en matière de delivery pour aider ses clients à se positionner en tête de leurs marchés respectifs.



Mes compétences :

MVS

COBOL

Shell

ORACLE

CICS

SQL

TSO

MAINFRAME

Bourse

JCL

Comptabilité

Monétique