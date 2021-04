El Rhosn ZAKARIA

Ingénieur Electronique et Informatique Industrielle de Polytech Montpellier.

Mon choix d'un parcours réunissant à la fois connaissances techniques HW/SW pour les Systèmes Embarqués et Informatique est dû au grand intérêt que je porte pour le domaine du digital, en plus de connaissances en Management et Gestion de Projet.

Mes atouts : Capacité d'intégration dans les équipes, Autonomie, Rigueur et Force de proposition.



"To develop a complete mind, study the science. Learn how to see. Realize that everything connects to everything else." - Leonardo Da Vinci