El Sol Del Manana INSA LYON

La formation en Amérinsa ne dure que les deux premières années à l'INSA puis les étudiants rejoignent ceux des autres filières en départements. Et pourtant Amérinsa ne s'arrête pas là !! Chaque Amérinsa fait parti d'une grande famille, voilà pourquoi l'association El sol del mañana à été créée. Elle a pour objectifs principaux de :

-créer et maintenir des liens entre Amérinsas

-construire un réseau d'Amérinsas

-organiser des évènements permettant aux anciens et nouveaux de se rencontrer

-aider pour la recherche de stages

-être fier d'être Amérinsa !!



Si vous êtes intéressés par le projet veuillez nous contacter à l'adresse suivante : esdm.insa.lyon@gmail.com

Vous pouvez également visiter le site Web du Réseau Amérinsa : http://elsoldelmanana.com/