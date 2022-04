El Yacoubi SONIA

Aujourd'hui comptable dans un cabinet familiale, je suis à la recherche du même type de poste.



Mon objectif principal est de concrétiser mon expérience professionnel et ainsi continuer au sein de cabinet comptable ou je pourrais asseoir mes connaissances comptables, fiscales et sociales mais également conserver un lien directe avec ceux qui seront mes futurs clients.



De nature communicante, j'apprécie travailler dans un environnement d'équipe pour un résultat toujours plus optimal.



Alors si vous êtes à la recherche d'une collaboratrice professionelle, enthousiaste et dynamique; n'hésitez à me contacter via mon adresse e-mail: soniael@live.fr