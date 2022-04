Architecte de formation annee 1985,je gere actuellement mon propre bureau d etudes TCE et expert aupres des banques et assurances.fort d une experience de 29 ans dans le domaine des etudes et suivi de chantiers.nous avons a notre actif plusieurs projets a travers quelques wilayas.Aussi nous avons pris en charge les expertises d evaluation des patrimoines dans le cadre des prets bancaires pour projets d habitats ou industriels.