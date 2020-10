Elabed FARRAH

Ingénieure en Statistiques, Je me suis spécialisée en Assurance en faisant un Master 2 en Ingénieure Statistiques et Mathématiques Actuarielles en alternance d'un contrat de professionnalisation dans une société d'assurance (AXA).



Formation: Economie, comptabilité, ingénierie financière, micro-économie, macro-économie, droit d’entreprise, économétrie, méthodes prévisionnelles, statistiques, Dataminig, IA, probabilité, démographie, actuariat, recherche opérationnelle, théorie des jeux, simulation, sondage, actuariat, evaluation et gestion du risque, comptabilité nationale, Merise, Oracle, Access, PL/SQL,Power AMC, C/C++, SAS, SPSS, RGUI, java,Windows, Linux, MS-DOS, SAGE



Mes compétences :

Visual Basic

Gestion de projet

Finance

Comptabilité

Assurance Vie

Assurance

Actuariat