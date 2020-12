Elaine RAND

Quinze ans d'expérience en planning stratégique,formation professionelle, et en travaillant avec le gouvernement américain (Ministère de Finances) à coordiner nos 13 bureaus pour un seul rapport anneul à présenter à la Législature américaine. Aussi, créer un système pour tous les bureaus, par l'intérnet, pour rapporter les résultats de leur mesures de performance au bureau central tous le trois mois de l'année. On se sert toujours de ce système plus de dix ans après sa création. J'ai passé aussi une douzaine d'années dans la formation professionelle dans les bureaus de companies privées et dans les bureaus du gouvernement. J'ai servi dans les écoles secondaires à assister les instituteurs à travailler avec les programmes bilingues pour les enfants qui entraient dans l'école avec une langue étrangère au début. Au Ministère de l'Education, j'ai crée un centre d'études pour les employés de tous les ministères pour s'améliorer professionellement. Ce centre fut déclaré un modèle pour le gouvernement entier. Plus récemment, avec des collègues français, allemands et anglaises, on a passé une semaine à Budapest pour initier les managers en resources humaines de companies nucléaires à un nouvelle organization chez eux liée avec l'emplacement de produits nucléaires en France. Aussi bien, avec quelques de ces collègues, on a présenté notre recherche et exercises pratiques pour la communication multiculturelle dans les Congrès de l'International Society for Performance Improvement aux Etats-Unis. On a continué ce travail aussi en France dans les séances pour employés de companies privées. Expertise aussi dans l'écriture, discours et compréhension en anglais et en français. Education: Maîtrise américaine en litérature classique française de Middlebury College, Vermont. Ma certification de Bachelors (4 ans de l'université aux Etats-Unis est de l'Université de Ohio Wesleyan dans l'état d'Ohio. J'ai reçu aussi deux certificats du gouvernement français pour efficacité dans la langue française.



Mes compétences :

Enseignante

Traductrice