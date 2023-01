Elamine ELAMRANI

Curriculum vitae

El Amine EL AMRANI









Nom prénom : El Amine Elamrani

Date et lieu de naissance : 30/06/1964 à Ain Bouhassan Mokrisset, Province Ouezzane

Situation familiale : Marié

Nationalité : Marocaine

Profession : Technicien agricole et conseiller en développement . Option : arboriculture fruitière.

Ancienneté : 20 ans dans le domaine

Adresse : Hnain Qua administrative Chefchaouen

N° de téléphone : 06 48 23 29 21 E.Mail : eelamine@yahoo.fr





Formations Stages professionnelles :





1987-1990 : Institut technique horticole de Meknes,

Obtention du technicien agricole en arboriculture fruitière







1990-1991 : Stage de 21 jours à l’Ecole National d’Agriculture (E.N.A) Meknes.









1991 : Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier France (l’IAM de Montpellier).

- Stage de formation à la conduite d’une exploitation d’agriculture biologique à Bellegarde - Nime -France, organisé dans le cadre de coopération entre la direction de l’enseignement agricole et Formagro de l’I.A.M de Montpellier.

Une durée de dix mois divisés en deux périodes :

- Formation théorique au sein de l’IAM de Montpellier:

- Formation pratique dans une exploitation d’agriculture biologique à Bellegarde.









Langues :

Langue Niveau orale Niveau écrite observation

Arabe Bien bien Maternel

Français Bien bien Etude

anglais Moyen moyen Notion de base

Espagnole Faible faible communication





Expériences professionnelles :

Projet /MO Adresse Activité périodes

Differents sociétés et groupement s Temara -Rabat-kinitra Encadrement des techniciens et chefs chantiers

Formation par apprentissage CQA-chefchaouen

Formation en arboriculture fruitier au profit des prisoniers à Ouazzane 12/2014 au 05/2015

Plan maroc vert DPA de Tetouan Assistance technique : 2014-2015

Plan Maroc Vert : PDI et PDAF DPA Chefchaouen Assistance technique : technicien superviseur des travaux de plantation fruitière

2010 2013

Plan Maroc bleu

ADL

Association de développement local

Chefchaouen Formateur :

- Formation à la gestion administrative et financière des associations.

- Formation à la formulation et montage des projets au profit des associations de pêche artisanal





Du 09/2009 au 02/2010



ATED association de développement et d’environnement Ain haouzi

Chefchaouen Coordinateur du projet de développement forestier et péri forestier du massif Izarèn

2008





MZC

Femmes en zone de conflit





Chefchaouen - Formateur projet de développement intégré Dar Abas : formation en technique de production des cultures maraîchères sous serre.

- Formateur projet de développement intégré Bni Assem Taouaricht : formation des formateurs et diagnostic participatif pour la création des jardins potagères.





Du 01/2009 au 07/2009



Projet de développement participatif des zones forestières et péri forestières Projet MEDA Chefchaouen En qualité de conseiller en développement :

- Aanimateur en projet de développement participatif des zones forestières et péri forestières.

2002-2007





1-Société Ain Mesbah



2-Société Halaoui

CR Ain Baida, Province Ouazzane En qualité de Technicien agricole :

- Société Ain Mesbah : pépinière d’élevage des plants d’oliviers certifiés

- Société Halaoui : pépinière d’élevage des plants d’oliviers certifiés



1996-1999



-Société SOCOPA (S.A)



-Société AGRIPHARMA

Ait Melloul

Agadir : - Société SOCOPA (S.A) Ait Melloul Agadir : société de commercialisation et de production agricole.

- Société AGRIPHARMA : commercialisation des engrais foliaires et oligoéléments. 1992