Je suis Bouquette Elange; Je vis en Haiti et je suis candidat pour l'obtention d'une licence en Sciences de l'agriculture en option agroéconomie; je suis certifié en Gestion et Elaboration de projets dans des centres de formations tant à Port-au-Prince qu'en France. Je parle un peu d'anglais et d'epagnol mais pour le francais j'ai un très bon niveau.