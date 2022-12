Technicien d'automatisation et instrumentation industrielle ,ayant une licence en automation industrielle et DTS en automatisation et industrielle .trois ans d’expérience du travail au service de nombreuse sociétés autant que technicien de maintenance des systèmes automatisés



Mes compétences :

Informatique

Bureautique

Electrotechnique

Management

Electricité

Automatismes industriels

Electronique

Automatique