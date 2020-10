électriciens Activ-Service NORELEC (ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE )

Fruit d un long parcours enrichissant et diversifié en neuf, Rénovation et maintenance dans le domaine habitation, tertiaire et industriel la Société NorElec se distingue par la compétence de son personnel a s adapter a tout challenge dimentionel, technologique et technique.

l équipe etant constituée d un regroupement de plusieurs artisants qui s'adaptent et s unissent selon le besoin pour répondre au délais et échéance les plus farfelues

nous accompagnant nous clients dans leur projets en leur fournissant les conseilles nécessaire du début a la fin.





Drct. Driss KADDOURI