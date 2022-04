Elen CVETKOVIC

Bonjour, de part de mon expérience sur le terrain, j ai explorer la pratique des massages avec beaucoup d entrain.J'aime mon metier, je pratique la technique manuelle de bien etre et de lacher prise.

souhaitant rester a mon compte, aimant les belles rencontres je prefere etre mobile et me deplacer chez la personne ou bien la recevoir a mon domicile pour pratiquer le bien etre dans la diversitee.

j ai eu a faire a des grossiers personnages donc je dois malhereusement indiquer que mon metier n a en aucun cas une connotation sexuelle.

Merci et au plaisir de vous accueuillir chez "mabullamoi".