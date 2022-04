Elen GIUPPONI

Etudiante en Master II à SKEMA Business School, spécialisation "Connected Marketing & Business Development", j'effectue cette année en Alternance chez Amadeus, en poste d'Apprentie Communication Interne.



Je suis curieuse et à l'affut des nouvelles innovations dans le domaine de la publicité et du marketing.

Dotée d'une forte capacité d'adaptation, d'un très bon relationnel client, je suis dynamique, j'aime apprendre et j'ai besoin d'évoluer dans un environnement plein de défis pour me sentir épanouie.



J'entreprends actuellement mes recherches afin de trouver un poste en CDI ou en VIE à partir de Septembre 2016, idéalement en agence média.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Premiere