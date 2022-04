Elen GOUZIEN

De nature eccléctique et pluridisciplinaire, j'ai été amené à travailler dans plusieurs domaines culturels (musées, site d'interprétation, festival, musique, cinéma, spectacle vivant...). Mon ambition ? Faire des arts et des pratiques culturelles des supports privilégiés du lien social et de la mixité !



Mes compétences :

Accueil

Animation

Art

Cinéma

Communication

Coordination

Culture

Interprétation

Médiation

Organisation

Programmation