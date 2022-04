Elen LE BRAS

Bienvenu sur mon profil Viadéo !



A la suite d'un voyage linguistique de sept mois en Australie, j'ai souhaité m'orienter dans le domaine du commerce. Après une première expérience dans le secteur du BtoC, j'ai souhaité monter en compétences dans le domaine du BtoB.



C'est en 2013 que j'ai fait le choix de suivre un cursus Ingénieur d'Affaires en Hautes Technologies via la formation Euridis Business School.

Cela fait maintenant trois ans que je m'épanouie en tant qu'Ingénieur d'Affaires BtoB dans le secteur informatique.



Après une expérience d'un an au sein d'une ESN (secteur privé) et de deux ans au sein d'une entreprise spécialisée en AMOA (secteur public), j'ai fait le choix d'intégrer Consort NT, en vue de développer l'agence de Rennes. Mon rôle en tant qu'IA, est avant tout de connaître vos enjeux afin de mieux vous accompagner dans la réalisation de vos projets informatique.



Vous souhaitez en connaître plus sur Consort NT et sur notre capacité à pouvoir vous accompagner? N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de répondre à vos questions -> elen.lebras@consortnt.fr



Mes compétences :

Compétences managériales au sein d’une équipe en

Accueil, Conseil, Vente en clientèle en magasins (

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Réponse aux appels d'offres

Relations commerciales